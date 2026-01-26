Видинска болница трябва да плати 1.2 млн. лв. за смърт на родилка
©
Случаят е от 2014 г., когато родилка почива в областната болница във Видин при раждането на третото си дете. Това е станало по време на планово секцио. Според съда е налице "немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност".
По случая се завеждат две дела - наказателно и гражданско. Първото е било срещу самия лекар, който е водил раждането и то е приключило. Гражданското дело обаче е финализирано едва наскоро. Върховният касационен съд (ВКС) се е
произнесъл с окончателно решение на 22 декември 2025 г. с лихвите, които са се натрупали през този период. Междувременно самият лекар, който е водил случая е починал.
Това не е първият подобен случай в страната. Само преди няколко дни стана ясно, че пернишката болница е осъдена да плати 800 хил. лв. за аналогичен случай. Въпреки че случаят също е отпреди доста години, делото е завършило наскоро, а лечебното заведение търси начини, за да изплати обезщетението на засегнатата страна.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.