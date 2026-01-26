Над 1.2 млн. лв. обезщетение ще трябва да плати видинската болница за смъртта на родилка на трите й деца. Това гласи окончателното решение на съда, за което съобщи адвокат Мария Петрова, която безвъзмездно е представлявала почерненото семейство, пише clinica.bg.Случаят е от 2014 г., когато родилка почива в областната болница във Видин при раждането на третото си дете. Това е станало по време на планово секцио. Според съда е налице "немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност".По случая се завеждат две дела - наказателно и гражданско. Първото е било срещу самия лекар, който е водил раждането и то е приключило. Гражданското дело обаче е финализирано едва наскоро. Върховният касационен съд (ВКС) се епроизнесъл с окончателно решение на 22 декември 2025 г. с лихвите, които са се натрупали през този период. Междувременно самият лекар, който е водил случая е починал.Това не е първият подобен случай в страната. Само преди няколко дни стана ясно, че пернишката болница е осъдена да плати 800 хил. лв. за аналогичен случай. Въпреки че случаят също е отпреди доста години, делото е завършило наскоро, а лечебното заведение търси начини, за да изплати обезщетението на засегнатата страна.