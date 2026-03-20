odc.ruse@mvr.bg. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.
От днес до 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.
На регионално ниво, в ОД на МВР – Русе също е разкрита денонощна линия конкретно за сигнали, съотносими към отговорностите на областната структура в изборния процес. От днес до 19 април 2026 г. гражданите в областта могат да се обръщат на телефон - 082/882 552 или чрез електронен адрес - odc.ruse@mvr.bg.
Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.
Виждате нарушение на изборите? Полицията в Русе пусна денонощна линия за сигнали
Още по темата
Още от категорията
Областният управител на Русе се срещна с граждани: Зад всеки документ стои човешка история, проблем, очакване или надежда
13.03
Орлин Пенков в Бяла: Нашата битка е за правова държава, за общество, в което законът е над всички, справедливостта не е привилегия
02.03
Добра новина за родители и деца, избрали Банско за пролетната вак...
13:37 / 18.03.2026
Магдалена Русева е убита с помощта на текстилна връзка на анцуг
13:33 / 18.03.2026
В Пловдив откриха най-големия форум за лов, риболов и цветя
12:48 / 18.03.2026
