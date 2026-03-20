Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

 

От днес до 19 април 2026 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита телефонна линия – 02/ 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg – ще може да се подават сигнали за нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес.

На регионално ниво, в ОД на МВР – Русе също е разкрита денонощна линия конкретно за сигнали, съотносими към отговорностите на областната структура в изборния процес. От днес до 19 април 2026 г. гражданите в областта могат да се обръщат на телефон - 082/882 552 или чрез електронен адрес -  odc.ruse@mvr.bg. 

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите парламентарни избори.