Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Владислав Горанов се очертава да води листите на ГЕРБ във Варна и Силистра за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това научи ФОКУС от сигурни източници.

Припомняме, че той е бивш финансов министър. Преди няколко дни в медийното пространство се появи информация, че Горанов е събрал активистите на ГЕРБ във Варна.

Той е заместник-министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов (2009 – 2013) и министър на финансите във второто (2014 – 2017) и третото правителство (2017 – 2020) на Бойко Борисов.