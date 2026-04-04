В 8:05 часа тази сутрин, в междугарието Царева Ливада – Трявна, бързият влак №4631, пътуващ от Русе за Пловдив, се е ударил в активирало се свлачище, причинено от лоши метеорологични условия.

Дерайлирали са локомотивът и първият вагон. Във влака са пътували 65 пътници, като трима от тях са пострадали, съобщават от БДЖ, цитирани от ФОКУС.

Към мястото пътуват аварийни екипи на ДП НКЖИ.

За пътниците от засегнатия влак е изпратен дизелов локомотив от Горна Оряховица, който ще изтегли вагоните до гара Царева Ливада, откъдето пътниците ще бъдат превозени с автобуси до гара Дъбово.

Организира се превоз с автобуси в участъка за пътниците от засегнатите влакове.

Очаква се нарушаване на графика за движение на влаковете по 4-та жп линия в участъка от Горна Оряховица до Дъбово.​