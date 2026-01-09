Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път
© Ivan Genchev
Новият сняг на места е силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояси.
Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Наличие на спонтанна дейност на вр. Тодорка - Северен склон, Ечмище / Чашата, по долината на х. Вихрен от вчерашния ден има голяма акумулация през пътя. Внимание при придвижване по долините. Преминаването се препоръчва да е един по един и с наблюдение към склона!
Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.
Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!
Степен на лавинна опасност за 09.01.2026:
Алпийски - 4
Преходен - 3
Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.
Още по темата
/
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
08.01
Още от категорията
/
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
12:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дариха над 6800 лева на осем нуждаещи се възрастни хора от община...
15:57 / 08.01.2026
Част от Две могили без ток заради лошото време
14:22 / 08.01.2026
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска...
13:17 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.