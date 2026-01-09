Сподели close
Внимание!!! Силен вятър тази нощ и през деня със Запад-Северозападна посока. Пренос на сняг към подветрените склонове и долини. Това съобщават в групата "Пирин планина – Банско".

Новият сняг на места е силно навят в Алпийски пояс и Преходен пояси.

Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски и Преходен пояс. Наличие на спонтанна дейност на вр. Тодорка - Северен склон, Ечмище / Чашата, по долината на х. Вихрен от вчерашния ден има голяма акумулация през пътя. Внимание при придвижване по долините. Преминаването се препоръчва да е един по един и с наблюдение към склона!

Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.

Внимание при придвижване по долината към х. Вихрен, има вероятност от достигане на лавини до летния път!

Степен на лавинна опасност за 09.01.2026:

Алпийски - 4

Преходен - 3

Горски - няма данни

Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.