Внимание, шофьори! Автомобил е с потрошена предница на АМ "Тракия"
Към момента няма данни за пострадали и информация как се е стигнало до инцидента.
Синоптиците издадоха червен код за опасно време, а от АПИ апелират шофьорите да тръгват на път готови за зимни условия.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на главната улица в русенско село. Очакваните щети са за над 300 хил. лв.
17.12
Актьорите от Народния театър с официална позиция, опасяват се, че се подготвя уволнение на директора им
15.12
