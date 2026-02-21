Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Сбъднаха се прогнозите за поледица в Силистра. Това съобщава Meteo Balkans.

Заради ниските температурите и обилен снеговалежq днес градът се превърна в ледена пързалка. 

Зимната обстановка в страната днес е усложнена. Бъдете внимателни и не предприемайте пътувания без подготвени за метеорологичните условия автомобили!