Сбъднаха се прогнозите за поледица в Силистра. Това съобщава Meteo Balkans.Заради ниските температурите и обилен снеговалежq днес градът се превърна в ледена пързалка.Зимната обстановка в страната днес е усложнена. Бъдете внимателни и не предприемайте пътувания без подготвени за метеорологичните условия автомобили!