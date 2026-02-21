Внимавайте! Силистра се превърна в ледена пързалка
Заради ниските температурите и обилен снеговалежq днес градът се превърна в ледена пързалка.
Зимната обстановка в страната днес е усложнена. Бъдете внимателни и не предприемайте пътувания без подготвени за метеорологичните условия автомобили!
