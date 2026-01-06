Водач с 1,93 промила е задържан след катастрофа в Разградска област
При обход на село Раковски полицейски екип установил самокатастрофирал автомобил с австрийски регистрационен номер, управляван от 57-годишен мъж от селото.
Водачът е тестван с дрегер, чиято цифрова индикация отчела 1,93 промила алкохол в издишания въздух. След отказ да предостави кръв за химичен анализ, мъжът е задържан в РУ-Разград, а автомобилът е иззет.
По случая се води бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
