Временно затварят за движение моста над река Арда край село Китница
Днес ще бъде извършен ремонт на компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.
Това съобщи началникът на Районната пътна служба в Ардино Сезер Бекир.
Той уточни, че полагането на новия бетон е предвидено за следобедните часове на деня.
Във връзка с извършването на ремонтните дейности пътният участък ще бъде временно затворен за движение на моторни превозни средства до 08:00 часа на 25 февруари, сряда.
От Районната пътна служба призовават водачите да проявят разбиране и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.
