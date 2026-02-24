Ремонт на железобетонния мост край Китница налага временно затваряне на пътя, съобщиха от общината.Днес ще бъде извършен ремонт на компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.Това съобщи началникът на Районната пътна служба в Ардино Сезер Бекир.Той уточни, че полагането на новия бетон е предвидено за следобедните часове на деня.Във връзка с извършването на ремонтните дейности пътният участък ще бъде временно затворен за движение на моторни превозни средства до 08:00 часа на 25 февруари, сряда.От Районната пътна служба призовават водачите да проявят разбиране и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.