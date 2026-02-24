Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ремонт на железобетонния мост край Китница налага временно затваряне на пътя, съобщиха от общината. 

Днес ще бъде извършен ремонт на компрометираната бетонова настилка на железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница.

Това съобщи началникът на Районната пътна служба в Ардино Сезер Бекир.

Той уточни, че полагането на новия бетон е предвидено за следобедните часове на деня.

Във връзка с извършването на ремонтните дейности пътният участък ще бъде временно затворен за движение на моторни превозни средства до 08:00 часа на 25 февруари, сряда.

От Районната пътна служба призовават водачите да проявят разбиране и да се съобразяват с въведената временна организация на движението.