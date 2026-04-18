Всички 215 секционни избирателни комисии на територията на област Разград получиха необходимите бюлетини, машини и изборни книжа за предстоящия утре предсрочен парламентарен вот. Секциите вече са запечатани и се намират под охрана на органите на реда. Началото на утрешния изборен ден е обявено за 7.00 ч., а краят за 20.00 ч. По изключение там, където има чакащи да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с още час, т.е. до 21.00 ч.

На 19 април 3 агенции ще извършват екзитпол в област Разград.

Информация за избирателната активност ще бъде съобщавана от Областна администрация Разград и Районна избирателна комисия Разград в 11.30, 16.30 и 21.00 часа. Ще бъде публикувана информация и за началото и края на изборния ден.

В секциите с над 300 души изборите ще се проведат както на хартия, така и чрез машини за електронно гласуване. Начинът за гласуване зависи от желанието на избирателя. Припомняме, че в 166 от 215-те образувани секции в областта ще може да се гласува машинно. Хартиени бюлетини ще се използват задължително в секциите с под 300 души, както и в секциите с подвижна избирателна урна. Техният брой е общо 49. По последни данни броят на избирателите в Разградска област е 131 154.