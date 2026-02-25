Спешен призив за кръводарители отправя МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски“ в Кърджали. Търсят се доброволци, които могат да се отзоват и да дарят кръв, тъй като всички запаси са напълно изчерпани. Притеснителната информация споделят от лечебното заведение.- 0 положителна кръвна група за 66 г. пациент без никакви близки и- А положителна за пациентка намиращи се в ОАИЛ.От лечебното заведение призовават повече доброволци да откликнат на този апел и да помогнат на пациентите, които спешно се нуждаят от кръвопреливане.Всеки дарител, който е с кръвна група 0 и А+, може да дари кръв всеки ден от понеделник до петък в Отделението по трансфузионна хематология / Кръвен център / на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски“в работното време между 07:30 и 13:00 часа.МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" отправя апел към гражданите за доброволно и безвъзмездно кръводаряване за нуждаещите се пациенти. Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г.