Всички запаси изчерпани: Болница в Кърджали търси спешно кръводарители
©
Необходима е:
- 0 положителна кръвна група за 66 г. пациент без никакви близки и
- А положителна за пациентка намиращи се в ОАИЛ.
От лечебното заведение призовават повече доброволци да откликнат на този апел и да помогнат на пациентите, които спешно се нуждаят от кръвопреливане.
Всеки дарител, който е с кръвна група 0 и А+, може да дари кръв всеки ден от понеделник до петък в Отделението по трансфузионна хематология / Кръвен център / на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски“в работното време между 07:30 и 13:00 часа.
Тел. за контакт: 0361 68 345
МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" отправя апел към гражданите за доброволно и безвъзмездно кръводаряване за нуждаещите се пациенти. Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г.
Още от категорията
/
Инспектор Мария Григорова стартира превантивна програма "Работа на полицията в училищата" в Силистра
09.02
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Нова трагедия за семейството на Спас, загинал в катастрофа в Плов...
22:22 / 24.02.2026
Съдът във Велико Търново отказа да поеме делото "Кожухаров"
14:06 / 24.02.2026
Пет години затвор за мъж, наръгал друг в заведение в Търговище
12:00 / 24.02.2026
Търсят директор на РЗОК-Разград
10:40 / 24.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.