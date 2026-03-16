За повишена бдителност при използването на отоплителни и нагревателни уреди призовават от РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра, след като през вчерашния ден. Само преди месец жертва на огъня стана и 77-годишна жена при пожар, причинен от печка на твърдо гориво, в дома ѝ в село Цар Самуил, съобщи полицията в Силистра.От началото на месец февруари 2026 г. до 16 март 2026 г. В Силистренска област дежурните противопожарни и спасителни екипи са потушили 20 пожара с материални загуби. 13 са отработените произшествия след запалвания в жилищни сгради. При произшествията са унищожени общо 147 кв. м покривни конструкции, домашно и друго имущество.Макар на прага на отоплителния сезон, използването на отоплителни уреди в домовете е масово. Поради зачестилите напоследък пожари, от РД "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Силистра отново припомнят за опасностите от възникване на произшествия, свързани с неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди, както и с непочистени или неизправни комини.Не забравяйте преди началото на сезона да почистите комините от сажди. Не използвайте самоделни отоплителни уреди за твърди горива!Да се предвиди отстояние от печките до горими предмети не по-малко от 50 см. Стената зад печката не трябва да се облицова с горими материали, трябва да се постави негорима подложка с прагове от трите страни с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на печката. Укрепете стабилно димоотвотдните тръби. Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени розетки. Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.). Винаги след ползване на печка на твърдо гориво тя трябва да се угасява докрай. Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци! Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други леснозапалими материали. Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Осигурете безопасността на децата, като поставите предпазители на контактите. При включени електроуреди никога не оставайте децата без наблюдение! Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане.Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта (прогаряния) на стените на разходния резервоар и на горивната камера. В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди. Недопустимо е съхраняването на нафтата да става в общите части на кооперации и жилищни блокове (мазета, тавани и др.). За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, защитени от статично електричество.Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършват само от специалисти. Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията – автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация.Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота "терен" (мазета, шахти и др.), в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево нагряване, в гаражи, общи тавани и стълбища.