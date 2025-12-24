Въпреки липсата на сняг: Засилено присъствие на туристи в Банско около Коледа
© /Istock
Хотели и заведения подготвят богати менюта за Бъдни вечер и Коледа. "За 24 декември сме подготвили седем постни ястия от българската и регионалната кухня. За 25-ти и 26-ти ще сервираме печена пуйка с кисело зеле, домашен тиквеник и ще има музикално-артистична програма“, обясни Асен Асенов, управител на заведение в града, предаде NOVA.
Гръцките туристи заемат значителна част от резервациите в хотелите, докато българските семейства предпочитат по-скоро уюта на домашната трапеза. "Коледа за нас българите е по-семеен празник, затова български гости имаме по-малко, но имаме много гости от Гърция. Резервациите за Коледа са почти пълни, а за Нова година все още има места, но интересът нараства“, каза Иванка Банкова, управител на хотел.
Хотелите са обърнали особено внимание на кухнята и празничните предложения. "В екипа ни влязоха двама нови шеф готвачи – Симеон Иванов и Панайотис Велис, доказани професионалисти на местно и балканско ниво“, добави Иван Несторов, управител на друг хотел.
За любителите на планината и високите части на Пирин, хижите са готови да посрещнат празниците с пълна заетост. "Хижите са подготвени за Коледа и Нова година и се надяваме хората да се насладят на празниците в планината“, каза председателят на Български туристически съюз Венцислав Венев.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на главната улица в русенско село. Очакваните щети са за над 300 хил. лв.
17.12
Васил Терзиев за случая в 138. СУ: Тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца
17.12
Актьорите от Народния театър с официална позиция, опасяват се, че се подготвя уволнение на директора им
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал?
20:59 / 23.12.2025
След тежката катастрофа на Владая: 30-годишна жена е с опасност з...
18:54 / 23.12.2025
Трима са шофирали след употреба на алкохол в Русе и околността за...
15:11 / 23.12.2025
КАТ - Русе ще затвори гишетата по обяд на 30 декември
14:56 / 23.12.2025
66 дежурни екипа гарантират електрозахранването в Североизточна Б...
14:38 / 23.12.2025
Обявиха конкурс за борда на болницата в Разград
10:59 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.