Въпреки усложнената обстановка, няма затворени пътища в Разградско
Институциите в областта своевременно реагират на последици от потенциално опасните метеорологични явления.
Екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград са отстранили шест паднали дървета и клони от пътни участъци в областта.
Рисковите участъци от областната пътна мрежа са обработени и към момента няма затворени пътища. Въпреки това пътната обстановка остава усложнена поради отрицателните температури, снеговалежа и силния вятър, които създават условия за снегонавявания и заледявания на отделни участъци.
От Областна дирекция на МВР - Разград съобщават за изтеглени през деня закъсали тежкотоварни камиони.
Областната администрация апелира към водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и подходящо оборудване.
Към момента няма населени места в област Разград със спряно електроснабдяване или водоснабдяване.
