Днес, 8 януари, за област Разград бе обявен е жълт код (първа степен) за силен вятър от Националния институт по метеорология и хидрология.Институциите в областта своевременно реагират на последици от потенциално опасните метеорологични явления.Екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград са отстранили шест паднали дървета и клони от пътни участъци в областта.Рисковите участъци от областната пътна мрежа са обработени и към момента няма затворени пътища. Въпреки това пътната обстановка остава усложнена поради отрицателните температури, снеговалежа и силния вятър, които създават условия за снегонавявания и заледявания на отделни участъци.От Областна дирекция на МВР - Разград съобщават за изтеглени през деня закъсали тежкотоварни камиони.Областната администрация апелира към водачите на моторни превозни средства да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и подходящо оборудване.Към момента няма населени места в област Разград със спряно електроснабдяване или водоснабдяване.