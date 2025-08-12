Възрастен мъж от Добрич метна 19 200 лв. през прозореца

© На 11 август, около 19:30 часа 57-годишна жена от град Добрич сигнализира в полицията за телефонна измама. Това съобщават от ОДМВР - Добрич.



По нейна информация, неизвестен мъж, представящ се за служител на МВР, е позвънил на домашния телефонен номер на свекър й и чрез измама е успял да го убеди да предаде определена сума пари.



Малко по-късно 92-годишният мъж хвърля през прозорец на апартамента си сумата от 19 200 лева. По случая е образувано досъдебно производство.