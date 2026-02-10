77-годишна жена е загинала при пожар в дома ѝ в село Цар Самуил вчера. Според Областната дирекция на МВР в Силистра, тя била трудноподвижна и към момента на възникване на пожара била сама в къщата.Произшествието е станало около 12:40 часа, по първоначални данни вследствие на неправилно ползване на печка на твърдо гориво. 120 кв.м покривна конструкция и домашно имущество изгорели при пожара, който е потушен от екипи на РСПБЗН-Тутракан. На адреса е извършен оглед от дежурна оперативна група и е образувано досъдебно производство.Комин на къща в Тутракан е горял вчера около 12:50 часа. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН в града, няма материални щети.