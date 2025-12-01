Досъдебно производство за нанасяне на телесна повреда на полицейски служител е образувано в РУ- Нови пазар. В късните следобедни часове на 28 ноември на входа на Каспичан е подаден сигнал със стоп палка на водач на лек автомобил Пежо с русенска регистрация.Той намалил скоростта на автомобила, като при изравняване с полицейския служител рязко ускорил, и го повлякъл. Полицаят успял да се отдели от колата, и с колегата си го последвали със служебния автомобил. Малко по-късно водачът е спрян. Зад волана бил криминално проявен, осъждан и в срока на условна присъда 23-годишен мъж от Каспичан.Пробите му за шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни, След преглед е установено, че полицейският служител е с охлузни рани и отоци, без фрактури. Уведомен е дежурен прокурор. За извършено престъпление по е образувано досъдебно производство.