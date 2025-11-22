Вчера за един час паднаха 25 л./кв.м. Месечната норма е 48 л./кв.м. Тоест половината месечна норма се изля в един час. Това написа в профила си във Facebook кметът на Благоевград Методи Байкушев.Вече имахме и сериозно овлажняване на почвите от предишните валежи през последните два месеца.В това видео виждате как се държа точно в разгара на пороя нова улица, направена в този мандат – ул. "Св. Иван Рилски“. В много други видеа и снимки от вчера обаче видяхме реки и езера по улиците. Аз също излязох на обиколка из града в пороя и знам колко неприятно бе положението.Навсякъде езерата се оттекоха до час след намаляване на дъжда, но е факт, че съществуващото отводняване на града не може да побере водата при силен дъжд.Ето причините и какво правим по въпроса.Основният проблем:Благоевград се намира в котловина, оградена от хълмове и дерета от всички източни направления - североизток, изток и югоизток. От там при порой идват сериозни количества вода и инертни материали. За старата част на града водата идва основно от две направления:1. От с. Дъбрава – през Баларбаши, Сапунджи дере и над служебния вход на Стадиона, от където сваля много вода и кал в цялата северна част на града и прави огромни езера в дъното на ул. "Иван Михайлов“ и ул. "Марица“ и северната част на "Димитър Солунски“.2. Две направления от югоизток – по ул. "Пирин“ и водосбора на деретата над "Предел махала“, които свалят много вода, кал и камъни на ул. "Стамболийски“, бул. "Джеймс Баучер“, ул. "Гео Милев“, бул. "Васил Левски“ и южната част на бул. "Димитър Солунски“. Има и множество други по-малки водосбори, които допълнителните усложняват ситуацията при порои.Проучихме техническите архиви и разпитахме стари ВиК инженери. Някога е имало идеен план да се изградят т.нар. охранителни канали напречно на всички хълмове, които да съберат водосбора и да го отведат в реката. От Дъбрава, покрай стадиона, над Плажа и след това от другата страна на реката – над парк "Бачиново“, под с. Делвино и около парк "Ловен дом“. Затова пари така и не са се намерили.Такъв проект днес би струвал десетки, а може би и стотици милиони и би се сблъскал с много правни пречки.Проучваме възможността да задвижим голям отводнителен проект. Ще е доста скъпо и продължително само да се проектира и разреши. Намирането на бюджет за построяване пък ще е изключително трудна задача. Но все отнякъде трябва да се почне.Отводняване на улиците:С малки изключения, в Благоевград не е изградено отводняване на улиците към коритото на р. Бистрица и Сапунджи дере. Тоест – почти цялата вода при порой трябва да се побере в канализацията.Тук-там има преливници към реката, но не навсякъде и с недостатъчен капацитет. Това изисква навсякъде улиците да са с перфектни наклони, да има изградени водоприемници и те да са проводими във всеки възможен момент.Основните ни улици обаче са проектирани и строени преди 40-50+ години и отдавна са загубили проектните си нива и характеристики.Някъде изобщо не са проектирани правилно водоприемниците, а на други места са прекъснати от пропадания или от корените на липите и чинарите по тротоарите, които не прощават на инфраструктурата.Това не е нещо, което може да се оправи просто "ей така“. Налага се цялостна реконструкция на всички основни улици в града. Скъпо е, неприятно е, неудобно е, отнема време, газим в кал и дишаме прах, но трябва да се случи. Затова и го правим.Почистване на водоприемните шахти:От началото на мандата започнахме да чистим критичните шахти машинно – с т.нар. "воми“. Много от тях бяха с напълно запушени тръби към канализацията, независимо че самите решетки отгоре бяха почистени ръчно. Затова и обичайните езера на ключови места се оттичат бързо, макар и все още да се образуват.По отношение на ръчното почистване - в града има хиляди шахти, а листопадът е ежедневен процес, който продължава между 70 и 120 дни, в зависимост от това каква е есента.Поради липсваща или лоша инфраструктура, по време на дъжд от хълмовете над града слизат тонове инертен материал, който запушва и почистени отводнителни шахти.Шахтите се чистят ръчно редовно по график, но наистина няма как във всеки миг всяка шахта в града да е отпушена. Не разполагаме с чак такъв човешки и технически капацитет. При 25 л/кв.м/час, съчетани с много кал и листа, е напълно нормално да се образуват реки и езера за около час. Голям проблем щеше да има, ако и след този час оставаха езера, а те не останаха.Разбира се, благодарение и на страхотната работа на пожарникарите, доброволците и служителите на общинско предприятие "Чистота“.Надявам се горната информация да е полезна. Поднасям моите извинения за причинените неудобства. Приемам отправените критики и се ангажирам да предприемем допълнителни мерки за подобряване отводняването на града.