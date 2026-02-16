За пети път от началото на 2026 година кметът на община Ардино инж. Изет Шабан обявява частично бедствено положение вследствие на обилните валежи от 15 февруари.Причината отново е повишеното водно ниво на река Арда, което за пети път тази година залива железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението е станало непроходимо и отново прекъсва единствената транспортна връзка на жителите от шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.Мярката обхваща част от територията на общината и е насочена към гарантиране безопасността на населението.Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.