За пети път тази година в Ардино е обявено частично бедствено положение
© Община Ардино
Причината отново е повишеното водно ниво на река Арда, което за пети път тази година залива железобетонния мост от републиканската пътна мрежа в района на село Китница. Съоръжението е станало непроходимо и отново прекъсва единствената транспортна връзка на жителите от шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.
Мярката обхваща част от територията на общината и е насочена към гарантиране безопасността на населението.
Със заповед на кмета е забранено движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци до нормализиране на обстановката.
Още по темата
Още от категорията
/
Областният управител на Русе: Едно от най-хубавите вина в страната е именно това, което се прави в Пиргово
14.02
Община Две могили: В сградата на общината е монтиран банкомат EasyPay, който е достъпен за всички граждани
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мъж загина при пожар в Трън
09:01 / 15.02.2026
Кукери, гайдари и фолклорни танци завладяха Пловдив в Деня на вин...
17:21 / 14.02.2026
Областният управител на Русе: Едно от най-хубавите вина в странат...
14:46 / 14.02.2026
82-годишен мъж загина след падане от тераса в Силистра
10:04 / 13.02.2026
Товарен автомобил уби пешеходка, пътят Русе - Велико Търново е за...
08:51 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.