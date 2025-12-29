Забраниха употребата на пиротехника в Две могили за Нова година
©
Мярката е основана на Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на Наредба № 3 на Общинския съвет за поддържане на обществения ред.
Целта на въведените ограничения е да се гарантира спокойствието на жителите, да се опази общинската собственост и да се предотвратят инциденти, които биха могли да застрашат живота и здравето на хората.
Със заповедта се забранява използването на фабрични и самоделни фойерверки, пиратки и други пиротехнически изделия на редица обществени места, сред които:
- пазари, улици, площади и павилиони
- превозни средства и закрити помещения
- зони в близост до леснозапалими материали
- райони на учебни и детски заведения - училища и детски градини
- лечебни и здравни заведения, както и домове за социални услуги
- молитвени храмове
От общинската администрация съобщават, че контролът по спазване на забраната ще бъде засилен. При нарушения ще се налагат глоби и имуществени санкции съгласно чл. 40, т. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет - Две могили.
Единственото изключение от забраната се допуска за пиротехнически изделия, за които е издадено предварително разрешение за употреба с увеселителна цел.
Още от категорията
/
Ученици от 13 професионални гимназии в страната се включиха в Коледния базар на професионалните умения в МОН
19.12
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
27.11
Делото "Коцев" започна!
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Задържаха румънец за трафик на мигранти на "Дунав мост"
20:41 / 27.12.2025
Тежък инцидент на жп прелез в Сливенско: Двама загинаха
14:38 / 27.12.2025
Осоговската планина е под пелена от 40-сантиметров сняг. Хижите с...
14:11 / 27.12.2025
Фатална катастрофа край Сливенско: 17-годишно момче загина, друго...
14:09 / 27.12.2025
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана
10:51 / 26.12.2025
Частичното бедствено положение в Гелеменово е в срок от 7 дни
10:18 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.