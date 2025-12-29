Кметът на Община Две могили Мариета Петрова издаде заповед, с която налага забрана на продажбата и употребата на пиротехнически средства по време на предстоящите Новогодишни празници. Заповедта е публикувана на страницата на общината въвМярката е основана на Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на Наредба № 3 на Общинския съвет за поддържане на обществения ред.Целта на въведените ограничения е да се гарантира спокойствието на жителите, да се опази общинската собственост и да се предотвратят инциденти, които биха могли да застрашат живота и здравето на хората.Със заповедта се забранява използването на фабрични и самоделни фойерверки, пиратки и други пиротехнически изделия на редица обществени места, сред които:- пазари, улици, площади и павилиони- превозни средства и закрити помещения- зони в близост до леснозапалими материали- райони на учебни и детски заведения - училища и детски градини- лечебни и здравни заведения, както и домове за социални услуги- молитвени храмовеОт общинската администрация съобщават, че контролът по спазване на забраната ще бъде засилен. При нарушения ще се налагат глоби и имуществени санкции съгласно чл. 40, т. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет - Две могили.Единственото изключение от забраната се допуска за пиротехнически изделия, за които е издадено предварително разрешение за употреба с увеселителна цел.