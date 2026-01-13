30-годишен криминално проявен и осъждан мъж е арестуван за извършено домашно насилие, съобщиха от ОДМВР - Разград.Инцидентът е станал около 20:30 часа на 12 януари, когато мъжът, в явно нетрезво състояние, е нападнал с удари 52-годишната си майка, с която живее на един адрес. Мъжът е задържан в сградата на Районното управление на полицията в Разград.По случая е образувано досъдебно производство по член 131, ал.1, т.5А от Наказателния кодекс.