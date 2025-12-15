38-годишен мъж е задържан от полицията в кубратското село Задруга, след като е установено, че е управлявал автомобил без правоспособност и след употреба на алкохол, съобщиха от ОДМВР - Разград. Проверката е извършена около 7:20 часа на 14 декември, когато е спрян лек автомобил с немски регистрационни номера.По време на проверката е установено, че водачът е криминално проявен и е шофирал без книжка. Пробата с дрегер е отчела 1,64 промила алкохол в издишания въздух, а мъжът е отказал да даде кръв за химичен анализ.Нарушителят е задържан в РУ - Кубрат. По случая е образувано бързо производство по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс.