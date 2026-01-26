42-годишен мъж е задържан за умишлен палеж на апартамент в жилищен блок в Хасково, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Хасково. Инцидентът е станал вечерта на 25 януари в жилище на бул. "Васил Левски".Пристигналите на място спасителни екипи са установили, че в жилището няма хора, а пожара е възникнал едновременно в две от стаите и коридора, като е изгоряла част от покъщината.След предприети издирвателни действия е задържан мъж, известен на органите на реда. При разпита той е признал за извършеното деяние и е дал подробности за начина, по който е запалил жилището.По случая е образувано досъдебно производство.