Задържаха 42-годишен мъж за умишлен палеж на апартамент в Хасково
Пристигналите на място спасителни екипи са установили, че в жилището няма хора, а пожара е възникнал едновременно в две от стаите и коридора, като е изгоряла част от покъщината.
След предприети издирвателни действия е задържан мъж, известен на органите на реда. При разпита той е признал за извършеното деяние и е дал подробности за начина, по който е запалил жилището.
По случая е образувано досъдебно производство.
