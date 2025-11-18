33-годишен мъж от село Мортагоново е задържан за извършен от него опит за убийство, съобщи ОДМВР-Разград.В събота, часове след полунощ, е получен сигнал, че по главен път, близо до село Ушинци, се движи мъж и прави опити за спиране на преминаващи автомобили.Пристигналият на място полицейски екип установил 68-годишен мъж от село Радинград с прободни рани в областта на корема, гърдите и дясната предмишница. Пострадалият успял да обясни, че около 01.30 часа същата нощ извършвал таксиметрова услуга към Мортагоново и бил намушкан от свой клиент с нож. Раненият мъж е в МБАЛ-Разград, където е настанен в ОАИЛ с временна опасност за живота.В хода на разследването е установен извършителят на деянието – мъж на 33 години, криминално непроявен. Той имал и порезни рани в областта на китките на ръцете. След като му е оказана неотложна медицинска помощ и след освидетелстване от съдебен лекар, е задържан в сградата на РУ-Разград.Таксиметровият автомобил е открит на територията на Мортагоново. По случая се води разследване за престъпление от НК под ръководството на Окръжна прокуратура - Разград.