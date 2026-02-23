Опит за прокарване на фалшива банкнота от 200 евро е предотвратен в игрална зала в Сливен, съобщиха от ОД на МВР - Сливен. Задържан е 36-годишен мъж.Сигнал за опит за пускане на фалшивата банкнота е подаден на 22 февруари от служител на игралната зала в сливенския квартал "Българка".По случая е образувано досъдебно производство.