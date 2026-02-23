Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в игрална зала в Сливен
Сигнал за опит за пускане на фалшивата банкнота е подаден на 22 февруари от служител на игралната зала в сливенския квартал "Българка".
По случая е образувано досъдебно производство.
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
13:19
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
10:06
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
21.02
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
Сигнал за кражба на 19 000 евро в Русе се оказа недоразумение, разкриха и реален извършител в Червена вода
17.02
В Малко Враново отбелязаха Сирни Заговезни с "хамкане" и ритуален...
21:39 / 22.02.2026
Кубрат отбелязва Сирни Заговезни с празничен ритуал и конкурс
13:12 / 22.02.2026
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
19:20 / 21.02.2026
Преустановени са плаванията па ферибота по линия Никопол - Т. Маг...
09:38 / 21.02.2026
Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
11:30 / 19.02.2026
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
