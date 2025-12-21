Полицията арестува 25-годишен криминално проявен мъж от русенския град Глоджево, който е шофирал под въздействието на алкохол и е притежавал наркотици. Инцидентът е станал в нощта срещу 19 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Разград.Около 00:15 часа полицейски екип спрял за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“ в участъка между град Кубрат и село Каменово. Зад волана бил 25-годишен мъж, познат на органите на реда заради предишни осъждания.При извършената проверка с техническо средство дрегерът отчел 1,64 промила алкохол в издишания въздух. По време на огледа на автомобила полицаите открили и саморъчно свита цигара. Полевият наркотест на съдържанието ѝ реагирал положително на марихуана.Шофьорът е отказал да даде кръв за химичен анализ, предаде Dunavmost. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Кубрат.Срещу нарушителя са образувани бързи производства по чл.343 Б, ал.1 за шофиране след употреба на алкохол и по чл.354 А, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс за притежание на наркотични вещества.