Задържаха пиян шофьор от Глоджево на пътя Кубрат - Каменово
Около 00:15 часа полицейски екип спрял за проверка лек автомобил "Фолксваген Пасат“ в участъка между град Кубрат и село Каменово. Зад волана бил 25-годишен мъж, познат на органите на реда заради предишни осъждания.
При извършената проверка с техническо средство дрегерът отчел 1,64 промила алкохол в издишания въздух. По време на огледа на автомобила полицаите открили и саморъчно свита цигара. Полевият наркотест на съдържанието ѝ реагирал положително на марихуана.
Шофьорът е отказал да даде кръв за химичен анализ, предаде Dunavmost. Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Кубрат.
Срещу нарушителя са образувани бързи производства по чл.343 Б, ал.1 за шофиране след употреба на алкохол и по чл.354 А, ал.3, т.1 от Наказателния кодекс за притежание на наркотични вещества.
