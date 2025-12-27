Задържаха румънец за трафик на мигранти на "Дунав мост"
© politiadefrontiera.ro
Автомобилът е бил управляван от младия мъж, който пътувал от Русе към Гюргево. При детайлната проверка на превозното средство, органите на реда открили четирима чуждестранни граждани, укрити в колата.
Установено е, че пътниците са трима граждани на Египет и един на Сирия. Нито един от тях не е представил валидни документи за пътуване в Шенгенското пространство. Според действащия протокол за реадмисия между двете държави, четиримата мигранти са предадени на българските гранични власти, за да бъдат съдени в Русе, пише Dunav most.
Водачът на автомобила е задържан незабавно от румънските власти. Районната прокуратура в Гюргево е повдигнала обвинение срещу 21-годишния мъж за трафик на мигранти. Според информация от Румънската гранична полиция, подобни престъпления се наказват строго според местното законодателство, като срещу водача е започнато наказателно производство.
Още от категорията
/
Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана
10:51 / 26.12.2025
Частичното бедствено положение в Гелеменово е в срок от 7 дни
10:18 / 26.12.2025
Русенци посрещнаха Рождество Христово в катедралния храм "Света Т...
19:42 / 25.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.