Граничните власти в Гюргево арестуваха 21-годишен румънски гражданин за трафик на мигранти при опит да напусне България. Инцидентът се е разиграл в ранните часове на 26 декември, когато граничните полицаи спрели за проверка лек автомобил "Дачия" с румънска регистрация.Автомобилът е бил управляван от младия мъж, който пътувал от Русе към Гюргево. При детайлната проверка на превозното средство, органите на реда открили четирима чуждестранни граждани, укрити в колата.Установено е, че пътниците са трима граждани на Египет и един на Сирия. Нито един от тях не е представил валидни документи за пътуване в Шенгенското пространство. Според действащия протокол за реадмисия между двете държави, четиримата мигранти са предадени на българските гранични власти, за да бъдат съдени в Русе, пише Dunav most.Водачът на автомобила е задържан незабавно от румънските власти. Районната прокуратура в Гюргево е повдигнала обвинение срещу 21-годишния мъж за трафик на мигранти. Според информация от Румънската гранична полиция, подобни престъпления се наказват строго според местното законодателство, като срещу водача е започнато наказателно производство.