Врачанският окръжен съд днес постанови да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Е. А. (турски гражданин). Срещу него е повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура – Враца за това, че на 27 януари т. г. около 14:35 ч., на главен път Е-79 при километър 126.500, община Криводол, при управление на лек автомобил "Мерцедес" в нарушения на правилата за движение, е предизвикал катастрофа с правомерно движещия се в своята лента лек автомобил "Алфа Ромео“, управляван от Л. А. и по непредпазливост е причинил смъртта му.Съдът прие, че са налице всички, изискуеми от закона, предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда "задържане под стража" спрямо обвиняемия Е. А. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение, се наказва с "лишаване от свобода" от пет до осем години, т. е. престъплението е "тежко" по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК. Налице е обосновано подозрение за вероятна съпричастност на Е. А. към престъплението, в което е обвинен.Съдът прие също, че са налице и двете кумулативни опасности, предвидени в закона, при вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда "задържане под стража“, а именно той да се укрие и да извърши престъпление. За установяване на актуалното здравословно състояние на обвиняемия по делото бе назначена и изготвена комплексна съдебно-медицинска експертиза. В писменото становище на експертите – ортопед и съдебен лекар, както и по време на изслушването им в съдебното заседание, те заявиха, че няма медицински показания, които да не позволяват Е. А. да бъде задържан в следствения арест.Определението на съда подлежи на незабавно изпълнение.Определението на Окръжен съд – Враца може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.