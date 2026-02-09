"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
© BulNews
Тежка катастрофа със загинал на пътя Враца - Монтана блокира движението и в двете посоки
Съдът прие, че са налице всички, изискуеми от закона, предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда "задържане под стража" спрямо обвиняемия Е. А. Престъплението, за което му е повдигнато обвинение, се наказва с "лишаване от свобода" от пет до осем години, т. е. престъплението е "тежко" по смисъла на чл. 93, т. 7 от НК. Налице е обосновано подозрение за вероятна съпричастност на Е. А. към престъплението, в което е обвинен.
Съдът прие също, че са налице и двете кумулативни опасности, предвидени в закона, при вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда "задържане под стража“, а именно той да се укрие и да извърши престъпление. За установяване на актуалното здравословно състояние на обвиняемия по делото бе назначена и изготвена комплексна съдебно-медицинска експертиза. В писменото становище на експертите – ортопед и съдебен лекар, както и по време на изслушването им в съдебното заседание, те заявиха, че няма медицински показания, които да не позволяват Е. А. да бъде задържан в следствения арест.
Определението на съда подлежи на незабавно изпълнение.
Определението на Окръжен съд – Враца може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.
Още по темата
/
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
10:10
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
Окръжен съд - Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
7 лекари за близо 200 пациенти в болница в Бяла: Поредна тревожна...
11:43 / 08.02.2026
Решават проблема със зачестилите прекъсвания на водоподаването в ...
19:17 / 07.02.2026
Депутат със запитване към енергийния министър относно проблема с ...
12:29 / 07.02.2026
Опасност на пътя Русе - Велико Търново - тунели в лошо състояние ...
09:52 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.