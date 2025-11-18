Закрито е депото за опасни отпадъци на завода за фармацевтични продукти в Разград
На съоръжението са депонирани отпадъци, представляващи перлитови утайки от производството на завода. Извършена е техническа и биологична рекултивация, с което депото с площ от 36 дка, е запечатано. Предстои екоинспекцията да издаде решение за закриване на съоръжението.
Съгласно изискванията на специализирана наредба, предстои да се извършва 30-годишен мониторинг за устойчивост на тялото на депото. Системата на собствен мониторинг включва наблюдение на компонентите въздух, води и почви, с цел предотвратяване на негативното влияние на съоръжението върху околната среда и включва дейности като регистриране на метеорологични данни (количество на валежите и др.), емисионни данни от мониторинг на тялото - повърхностни и подпочвени води.
