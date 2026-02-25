Експерти на РИОСВ – Русе извършиха проверка по сигнал за изтичане на тъмни води по пътното платно в района на Регионално депо за битови отпадъци в Русе. Сигналът е постъпил в понеделник на телефонната централа в ранните часове на деня.Поради съмнения за изтичане на непречистени отпадъчни води от инсталациите в района на депото, е поискано съдействие от "ВиК“ ООД – Русе, от където са потвърдили, че не са настъпвали аварийни ситуации. Няма изтичане на инфилтрат от депото или непосредствена опасност за околната среда, установи проверката.На място е констатирано, че два потока повърхностни дъждовни води, формирани от снеготопенето, се оттичат по пътната настилка – от рекултивираното старо депо за отпадъци и от земеделските обработваеми земи, североизточно от площадката на депото. Минимален отток дъждовни води се извежда и от канавките на клетките на действащото депо, като при снеготопенето се увличат и земни маси, съобщава РИОСВ.Ще бъде проведена среща с представители на община Русе за търсене на решение да се регулира/отвежда дъждовният отток в района, тъй като това се е случвало и преди при обилни дъждове.