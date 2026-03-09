Във връзка с извършване на неотложни аварийни ремонти на разрушена пътна настилка, през днешния ден - 9 март, бул. "Васил Левски“ се затваря за движение на МПС в участъка между кръстовищата с ул. "Даме Груев“ и бул. "Гоце Делчев“. Новината съобщиха от Община Русе.Ограничението се въвежда с цел осигуряване на безопасни условия за извършване на ремонтните дейности и предотвратяване на предпоставки за пътнотранспортни произшествия. По време на строително-ремонтните работи движението на моторните превозни средства ще бъде пренасочено по обходни маршрути през свободните и отворени за движение улици в района.Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да използват алтернативните маршрути, да се движат с повишено внимание и да спазват поставената временна пътна сигнализация.