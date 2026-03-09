Започна авариен ремонт на булевард "Васил Левски" в Русе, затварят участък от него
©
Ограничението се въвежда с цел осигуряване на безопасни условия за извършване на ремонтните дейности и предотвратяване на предпоставки за пътнотранспортни произшествия. По време на строително-ремонтните работи движението на моторните превозни средства ще бъде пренасочено по обходни маршрути през свободните и отворени за движение улици в района.
Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да използват алтернативните маршрути, да се движат с повишено внимание и да спазват поставената временна пътна сигнализация.
Още от категорията
/
Орлин Пенков в Бяла: Нашата битка е за правова държава, за общество, в което законът е над всички, справедливостта не е привилегия
02.03
Инспектор Мария Григорова стартира превантивна програма "Работа на полицията в училищата" в Силистра
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Резитба на опасно дърво затваря временно алея "Лилия" в Русе
09:25 / 06.03.2026
Преподавател падна от последния етаж на сградата на Американския ...
15:18 / 05.03.2026
Щети за милион в Русенско заради прелялата река Студена
17:27 / 02.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.