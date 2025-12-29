Започна изготвянето на инвестиционен проект за укрепване на брега на река Дунав край гр. Мартен, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. Изказването му идва на фона на края на предходната дейност, а именно извършването на проектно-проучвателни работи, включващи инженерногеоложко, хидрогеоложко и хидроложко проучвания.По думите на Драганов новата фаза ще даде решения за начина, по който да се направи самото укрепване на брега и въз основа на него ще се търси последващо финансиране. Само по себе си обаче изготвянето на проекта не означава веднага започване на строителни дейности, поясни Драганов. Той каза, че едва след тази фази предстои одобрение на съответните технически проекти и издаване на разрешителни за строеж, както и осигуряване на допълнително финансиране за тази дейност.Драганов обясни, че стойността на настоящия инвестиционен проект възлиза на близо 110 000 лв. без ДДС или на малко над 131 000 лева с ДДС, като тази сума влиза в общата от 393 290 лв. без ДДС или 471 948 лв. с ДДС за двете дейности. Припомняме, че дейностите започнаха в началото на тази година след като областният управител Драгомир Драганов с подкрепата на правителството осигури необходимото финансиране. Сумата е с близо 100 000 лева по-малко от първоначално обявената от Областната управа стойност за услугата.Изпълнител е държавната фирма "Геозащита Плевен“. Проучванията обхващат периметъра от км 481.8 до км 484 на десния бряг на река Дунав в района на гр. Мартен, като целта е да се проследи движението на река Дунав и подпочвените води и на тази база да се изготви инвестиционен проект, който да е основа на бъдещите укрепителни дейности, съобщиха от Областната управа.До тази необходимост се стигна след като стана ясно, че са развити ерозионни процеси на десния бряг на р. Дунав, от външната страна на ляв завой на реката. Те обхващат бреговата ивица от речен км. 481.8 до речен км 484.0, която под негативното влияние на развиващите се процеси постепенно се измества към урбанизираната територия на града. В участъка с развитите руслови процеси са изградени буни, на около 500 м една от друга. При извършен оглед през миналата година е установено продължаващо развитие на ерозионните процеси и отнемане на допълнителни площи от заливнататераса на реката. За периода 11.02.2021 г. – 11.04.2023 г., е отнета ивица от брега с ширина до 5 м (между р.км 481.8 р.км 483) и до 15 м (между р.км 483 и р.км 484). Скоростта на процесите достига до 5м/годишно, което определя степента на развитие на ерозионните процеси като силна. Засегнатата брегова ивица в района на гр. Мартен попада в пети критичен участък Русе – Сланотрън (км 489-479), съгласно изследванията на речния бряг, проведени през 1998 г. На около 120 м преди р.км 484, в района на Индустриална зона "Тегра“, е изградена брегозащитна стена, която към момента е в добро състояние.Ерозията в незащитените участъци от десния бряг на р. Дунав е непрекъснат процес, който отнема големи площи от територията на страната. Високата интензивност на ерозионните процеси ще продължи да отнема участъци от крайбрежната ивица и ще доведе до постепенно изместване на бреговите откоси на северозапад към урбанизираната територия на гр. Мартен. При високи водни стоежи на реката, водите достигат в непосредствена близост до жилищните сгради в западните покрайнини на града и създават опасност за населението.