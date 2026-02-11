Започва поетапен ремонт на пътя Русе – Николово
Ремонтните дейности ще се извършват поетапно, като при благоприятни метеорологични условия се очаква да приключат в рамките на няколко дни, информира Общината.
Във връзка с това Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и стриктно да следват поставената пътна сигнализация.
