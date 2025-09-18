ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започва разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на Огняново
От там уточняват, че в Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Гоце Делчев, е постъпило уведомление от РУ на МВР в гр. Гоце Делчев за образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1, вр. чл. 130, ал. 1 от НК. Разследването е започнало с разпит на свидетел.
На този етап от производството е установено, че на 16.09.2025 г. в село Огняново, област Благоевград, била причинена телесна повреда на кмета на селото И.И. при или по повод изпълнение на службата му.
Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград.
Припомняме, че за случаят стана ясно от пост на кмета на Огняново Иван Ижбехов, който информира, че е бил нападнат от местен бизнесмен докато е извършвал служебните си задължения. От своя страна бизнесменът твърди, че не е имало такова нападение.
