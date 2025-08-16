Заря и голям празник в Русенско тази вечер

© С тържествена заря тази вечер Сливо поле ще отбележи празника си. Началото ще бъде дадено с приветствие от кмета Валентин Атанасов и областния управител на Русе Драгомир Драганов, който ще бъде сред гостите на празничната вечер.



Програмата предвижда още участие на Капанския ансамбъл, певицата Цветелина и DJ Samet Kurtuluş. По думите на Драганов това е една от общините, които се развиват изключително добре в региона и съчетават отлична инвестиционна и социална политика. Припомняме, че празникът се чества от 1999 г. през третата седмица на август съгласно Решение 423, протокол 28 от 17 юни 1999 г. на Общинския съвет. Тази година проявите по повод празника са от 13 до 17 август.



Утре ще се проведе финален концерт с участието на един от най-обичаните родни попфолк певци Фики, както и турнир по свободна борба за деца и младежи. "Имаме много добра школа по свободна борба – клуб "Сливо поле“, който е дал много шампиони. Решихме да дадем възможност на нашите деца да се представят пред всички – родители, баби и дядовци, които ще се радват на техните успехи. Очакваме около 100 деца и гости – истински професионалисти в борбата“, коментира Атанасов.