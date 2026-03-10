Засилват контрола върху придвижването и търговията с животни в Русенско
Срещата идва на фона на издадена заповед от и.д. изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски и е с цел ограничаване на нерегламентираната търговия и транспорт на животни, които създават риск за биосигурността и разпространението на заразни болести. Особено внимание ще бъде отделено на провеждането на съвместни проверки от ОДБХ, Областната дирекция на МВР и Регионална дирекция "Гранична полиция“ за контрол на пазари, тържища и други места за търговия с животни. Ще се извършват и пътни проверки на транспорта на живи животни, както и проверки в животновъдни обекти, сборни пунктове и кланици при установяване на нарушения. В най-кратки срокове предстои извършване на анализ на риска на областно ниво с цел идентифициране на рискови маршрути за транспорт на животни, както и на обекти и лица с установени предходни нарушения. Ще се следи и за места за нерегламентирана търговия и събирания на животни.
Областният управител посочи, че се планира подобна среща и на трансгранично ниво между Русе и Гюргево. Особено стриктно ще се следи за нерегламентиран внос на живи животни от Румъния, тъй като в северната ни съседка има огнища на чума по дребните преживни животни. Контролът ще е засилен покрай предстоящите Великденски празници и отбелязването на свещения за мюсюлманите Рамазан байрам.
В срещата участваха още представители на Областна администрация – Русе, началникът на отдел "Контрол по храните“ в ОДБХ д-р Георги Дяков и началникът на отдел "Здравеопазване по животните“ в ОДБХ д-р Николай Ненов.
