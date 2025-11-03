Затварят "Дунав мост" при Русе заради ремонт
Етапът на извършваните в момента строителни дейности в 320-метровия участък в посока Румъния изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между последните два ремонтирани участъка да няма никакво преминаване на превозни средства. Спазването на това технологично изискване в строителния процес налага пълно спиране на трафика.
От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по съоръжението беше спрян за 24 часа еднократно през март тази година за изпълнението на аналогични дейности в друг участък от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на превозните средства като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.
При спирането на трафика по Дунав мост шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са в приложения линк, както и карта с алтернативни маршрути за движение.
При ограничаването на движението по моста при Русе от 9 ч. на 4 ноември до 9 ч. на 5 ноември, няма да могат да се използват маршрутни карти, в които е въпросният участък. Ограничението се отнася за всички превозни средства над 3,5 т. Водачите, които са закупили предварително маршрутни карти, по която има преминаване по тази отсечка, трябва да имат предвид, че ако картата бъде активирана преди началото на затварянето и 24-часовата ѝ валидност изтече в този период, тя няма да може да бъде използвана след това.
От АПИ припомнят, че маршрутна карта може да бъде купена до 7 дни преди пътуването от регистриран потребител на страницата на Национално тол управление www.bgtoll.bg, както и от партньорската мрежа.
Шофьорите на тежкотоварни камиони трябва да имат предвид, че ако например маршрутната карта е купена на 28 октомври 2025 г. и предстои преминаване през Дунав мост при Русе на 4 ноември, тя няма да може да се използва в периода на ограничението. Националното тол управление апелира всички превозвачи да планират внимателно своите маршрути предварително и да използват алтернативни възможности за движение.
