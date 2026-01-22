23 януари ще бъде неучебен ден за всички училища и детски градини в община Две могили. Това съобщиха от Община Две Могили. Причината е влошената метерологична обстановка, предадеЗаповедта на кмета на Марията Петрова обявява за неучебен утрешния ден за всички училища и детски градини на територията на общината.Неучебният ден се отнася за СУ "Св. Св. Кирил и Методий“ и ПГСС "К. А. Тимирязев“ в гр. Две могили, ОУ "Христо Ботев“ в с. Баниска, както и за детските градини "Св. Св. Кирил и Методий“, "Първи юни“ и техните филиали в селата Кацелово и Бъзовец.Помощно-обслужващият и педагогическият персонал ще ползва полагаем годишен отпуск. Учебният процес ще бъде възстановен от 26 януари 2026 г.Заповедта е издадена на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за предучилищното и училищното образование.