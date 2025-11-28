Затваря се за движение на тежкотоварни автомобили отсечката град Кубрат - село Каменово, съобщават от ОДМВР - Разград.Причината е, че камион със сонда се е преобърнал в този участък. Обходният маршрут е Разград - Побит камък - Брестовене - Кубрат.Водачите на леки коли могат да преминават с повишено внимание по пътя, където движението се регулира от екипи на Пътна полиция. Няма данни за пострадали хора.