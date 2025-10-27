Сподели close
Земетресение с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в България. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 97 км югозападно от Варна, на 11 км югозападно от Бургас и е било с дълбочина 12 км. Трусът е бил регистриран в 13:27 часа.