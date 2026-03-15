Сигнал за лице от мъжки пол, постъпило с травма на левия крак, е подаден от Центъра за Спешна помощ в Разград на тел. 112 около 04.00 часа на 14 март.В хода на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия е установено, че в имот в покрайнините на заветското село Прелез 22-годишна жена от село Иван Шишманово неволно привежда в движение автомобил "Опел Корса“, при което предната лява гума минава през крака на 44-годишния мъж.Пострадалият е настанен в болница с фрактура на крайника. Установено е, че жената не притежава свидетелство за управление на МПС. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.Пробите й за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство по чл.129, ал.1 от НК.