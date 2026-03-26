Жена наръга с нож четирима души пред метростанции в София
От Спешна помощ потвърждават за инцидента. На място на метростанция при Националния стадион веднага са изпратени две линейки. Пострадалите са двама мъже на 63 и 65 години, транспортирани са в "Пирогов", без опасност за живота.
Други две линейки са изпратени към бул. "Черни връх". Жертвите са две млади жени на 27 години, транспортирани са във ВМА. Те са с наранявания в горната част на тялото.
Първият сигнал е получен в 19:29, а вторият - 10-15 мин. по-късно. По предварителна информация и четирите жертви са германски граждани.
12-годишно момче бе простреляно по невнимание с въздушна пушка в ...
13:25 / 25.03.2026
Жена почина след тежък инцидент с влак в Силистренско
16:04 / 24.03.2026
Общо шестима души са пострадали при две катастрофи по пътя Русе -...
12:31 / 23.03.2026
Трима са ранените при катастрофата по пътя Русе - Велико Търново
11:15 / 23.03.2026
Паркът за мечки край Белица отваря вратите си за посетители
10:55 / 23.03.2026
Катастрофа с пострадало дете затвори пътя Велико Търново - Русе
09:21 / 23.03.2026
