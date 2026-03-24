Жена почина след тежък инцидент с влак в Силистренско
Сигналът за произшествието е получен в 06:25 ч. на тел.112. Според първоначалната информация жената неправомерно е навлязла на жп релсите, където преминаващ влак е прерязал крака ѝ. Откарана е в МБАЛ-Силистра, където по-късно е починила.
Изясняват се причините за произшествието. Образувано е досъдебно производство.
