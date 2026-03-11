Жена загина при пожар в къща в село Голям Девесил, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН).Сигнал за случая е подаден на 10 март в 09:09 часа в ОЦ при РДПБЗН - Кърджали. Произшествието е ликвидирано с 1 пожарен автомобил с екип от РДПБЗН-Кърджали.Причината за пожара към момента не е установена – случаят се разследва от РУ-Крумовград.