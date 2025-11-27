Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета на Варна. Това стана ясно по време на делото днес, предаде репортер на "Фокус".
На 10 декември Камелия Коцева трябва да постъпи в болница в Берлин, поради тази причина, заради децата им, защитата на кмета на Варна поиска по-лека мярка.
"Апелирам не за помощ, а за справедливо упражняване на закона", каза адвокат Владимирова, а след това защитата поиска подписка или домашен арест, за да може Благомир Коцев да се грижи за децата си.
26.11.2025
26.11.2025
