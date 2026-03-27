Жената, наръгала четирима души в София, е задържана за въоръжен грабеж на магазин
Припомняме, че снощи жена наръга двама души пред метростанция "Васил Левски" в София, после същата нападна още две млади жени на автобусна спирка на бул. "Черни връх".
"Арестуваната не е освидетелствана, известна е на органите на полицията. През 2020 г. е задържана за извършен въоръжен грабеж от търговски обект. През 2023 г. й е наложено наказание от Софийски районен съд за хулигански прояви в размер на 10 дни настаняване в структурно звено на МВР. Обявявана е и веднъж за издирване през 2023 г. по искане на нейната майка", обясни още Пелтеков.
Пелтеков уточни, че жената е била задържана още снощи на домашния ѝ адрес от полицията. В момента тя е с повдигнато обвинение за опит за убийство, което може да бъде променено в зависимост от резултатите от психиатричната експертиза. Заместник-директорът на столичната полиция поясни, че нападенията не представляват терористичен акт, а жертвите са били подбрани на случаен принцип.
"Жената, която вчера нападна с нож и рани четирима германски граждани в центъра на София, проявява моменти състояние на агресия и предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза, тъй като поведението ѝ е опасно за гражданите", каза той.
Софийска градска прокуратура привлече обвиняема и я задържа за срок до 72 часа за опит за убийство на четири лица
По-късно от Софийска градска прокуратура съобщиха, че е привлечена като обвиняема Г. Б. за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3 и т. 11, пр. 1, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 НК, а именно, че:
- На 26.03.2026 г., около 19,30 ч. в гр. София, в района на паркинга на Национален стадион "Васил Левски“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно М. Б. и Ф. Ш., като ги наръгала с нож съответно единия в задната гръдна половина вдясно, в областта на корема и в областта на дясно рамо, а другия в областта на дясно рамо;
- На 26.03.2026 г., около 19,40 ч. в гр. София, в автобус на градския транспорт, находящ се на бул. "България“ и бул. "Черни връх“, по хулигански подбуди, направила опит умишлено да умъртви повече от едно лице, а именно Н. К. и Дж. К., като ги наръгала съответно едната в областта на ляво и дясно рамо, другата в ляво и дясно рамо и дясна ръка.
На пострадалите своевременно е била оказана висококвалифицирана медицинска помощ. Всички те са граждани на Република Германия. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемата.
Още по темата
Шест години затвор за 19-годишния Николай, блъснал и убил трима души пред разградско заведение
