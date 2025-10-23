ЗАРЕЖДАНЕ...
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
Именно за тази мярка за неотклонение настояха както от държавното обвинение, така и защитата на 25-годишния мъж. Самият той през цялото време в съдебната зала повтаряше, че няма пушка и е невинен.
Според прокуратурата от множеството доказателства може да се направи предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен. Деянието е с висока степен на обществена опасност. Налице са много квалифициращи признаци, както и предварителни действия от страна на дееца. От протоколите за химическа експертиза на жертвите става ясно, че в кръвта им има въглероден окис. Тоест, след като са били застреляни, а след това запалени - по това време те са били живи. Първо в прострелял сестра си, а след това майка си и леля си. Нанася удар с приклад по главата на малкия си брат. Според прокуратурата има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. От там поискаха най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".
Според защитата на Мустафа има достатъчно доказателства, че обвиняемият е извършил престъплението. "Въпреки чистото съдебно минало, деянието се отличава с изключителна жестокост и висока степен на обществена опасност, подчерта юристът. По думите му арестуваният няма възможност да плати гаранция“, каза адвокатът според когото Според най-адекватната мярка и за самия обвиняем е "задържане под стража".
