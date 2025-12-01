Сподели close
За загинал при катастрофа камион съобщава бащата на убитата от ТИР край Теглиш Сияна Николай Попов. 

От кадрите се вижда, че камионът е напълно смачкан. 

"Поредната жертва на пътя след ПТП с камион в района на Габрово. За това денонощните до тук имаме трима загинали.

Нужни са извънредни мерки!", пише Николай Попов.