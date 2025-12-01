Жестока катастрофа край Габрово, има загинал
От кадрите се вижда, че камионът е напълно смачкан.
"Поредната жертва на пътя след ПТП с камион в района на Габрово. За това денонощните до тук имаме трима загинали.
Нужни са извънредни мерки!", пише Николай Попов.
Още по темата
/
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Още от категорията
/
Заседанието по делото "Коцев" приключи! Адвокатът му: Очакваме още днес той да се прибере при своите близки
27.11
Ще остане ли в ареста варненският кмет Благомир Коцев? Решава Окръжният съд в морската столица днес
27.11
Без опасност за живота е пострадалият при тежката катастрофа на АМ "Тракия", която взе три жертви
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Окръжен съд – Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обви...
17:44 / 29.11.2025
Четирима отвлякоха жена, задържаха ги в Стара Загора
19:50 / 28.11.2025
Коледният концерт "Синьо сърце" ще подкрепи деца с аутизъм
16:56 / 27.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.