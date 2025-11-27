Жестоко убийство на млад мъж в Мадан
©
От полицията потвърдиха за случая. Kpиминaлиcтитe paбoтят aĸтивнo пo cлyчaя и изяcнявaт възмoжнитe мoтиви зa бpyтaлнoтo нaпaдeниe.
Още от категорията
/
Ще остане ли в ареста варненският кмет Благомир Коцев? Решава Окръжният съд в морската столица днес
09:23
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Борово купува техника за 60 000 лева за зимно почистване
19:11 / 26.11.2025
Борово купува техника за 60 000 лева за зимно почистване
19:01 / 26.11.2025
Асфалтираха ремонтирания участък на Дунав мост при Русе
18:42 / 26.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно ...
09:42 / 26.11.2025
Изграждат нови мощности и батерии за ток в соларен парк "Кацелово...
19:35 / 25.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.